Сбежавшая после смерти роженицы российская акушерка уволилась

Акушер-гинеколог больницы в селе Курсавка Ставропольского края Евгения Уманская уволилась после смерти 24-летней роженицы на операционном столе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 72-летнего врача сначала отстранили от работы на время проверки, затем она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Материалы по теме Врачи бросили умирающую роженицу в операционной и сбежали Обычная операция, кровотечение и смерть: почему медики не спасли 24-летнюю россиянку

О смерти Дианы К. стало известно 23 августа. Сообщалось, что она скончалась на операционном столе, потеряв около полутора литров крови во время кесарева сечения. Родственники погибшей утверждают, что в смерти виноваты врачи, поскольку они сбежали из операционной. Уманская заявляла, что ушла из-за проблем с давлением, еще одному врачу — Эсет Бузуртановой якобы позвонил супруг и попросил срочно приехать домой.

24-летняя Диана К. до 35 недель беременности состояла на учете в больнице Краснодарского края, а последний месяц состояла на учете в ЦРБ в селе Курсавка. По словам мачехи погибшей, когда заведующая родильным отделением и акушерка покинули операционную, молодая женщина осталась с медперсоналом, который был «нестерильным».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



