Семья покинутой врачами роженицы рассказала подробности ее беременности

Семья 24-летней Дианы К., которая умерла после родов в Ставропольском крае и от которой сбежали врачи, рассказала, что до 35 недель беременности молодая женщина состояла на учете в больнице Краснодарского края. Об этом мачеха погибшей Вера Дашко сообщила РЕН ТВ.

После 35-й недели Диана перевелась в Андроповскую ЦРБ в селе Курасавка, где наблюдалась в последний месяц беременности, рассказала Дашко.

Когда заведующая родильным отделением и акушерка покинули операционную, Диана осталась с медперсоналом, который был «нестерильным». Дашко уверена, что Диана погибла из-за халатности врачей.

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«Когда врачи заподозрили сложный диагноз, могли бы изначально вызвать санавиацию и перевести ее в перинатальный центр в Ставрополь, а не вызывать родовую деятельность», — заявила родственница погибшей.

О смерти Дианы К. стало известно 23 августа, она скончалась на операционном столе. Молодая мать потеряла около полутора литров крови. Родственники погибшей винят врачей в том, что они ввели ей двойную дозу промедола, а затем оставили ее одну в отделении реанимации.

Как сообщил Telegram-канал Mash, сразу после смерти роженицы медики сбежали из операционной. 72-летняя акушер-гинеколог Евгения Уманская заявила, что ушла из-за проблем с давлением. Еще одна врач Эсет Бузуртанова сообщила, что ее попросил срочно приехать домой супруг. В ситуации разбирается Следственный комитет России.

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