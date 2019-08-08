Россиянка родила третью двойню подряд

Жительница Химок родила третью двойню подряд. Об этом сообщила на своей странице в Instagram детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова.

«В подмосковных Химках на свет появились двойняшки — мальчик и девочка. Скажете, что тут такого? И были бы правы, если б это не была уже третья двойня подряд в одной семье», — написала Мишонова.

Роженице 31 год, всего у нее семеро детей. По словам омбудсмена, женщина каждый раз рожала в химкинском роддоме, хотя «проживает в другой стране».

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Сначала у нее появилась дочь, а после этого с промежутком в несколько лет три пары двойняшек.

В мае сообщалось о женщине из Польши, родившей шестерняшек впервые в истории страны. Врачи сделали ей досрочное кесарево сечение на 29-й неделе беременности. Всех новорожденных — четырех девочек и двух мальчиков — поместили в специальные инкубаторы для выхаживания недоношенных.

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