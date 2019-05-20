Полька впервые родила шестерняшек

В Польше женщина впервые родила шестерняшек. Об этом сообщает информационный портал Onet Wiadomości.

Близнецы — четыре девочки и два мальчика — появились на свет в Университетской больнице Кракова в понедельник, 20 мая. Доктора приняли решение сделать пациентке досрочное кесарево сечение — женщину прооперировали на 29-й неделе беременности.

По информации издания, мать чувствует себя хорошо. Детей поместили в кувезы — специальные инкубаторы для выхаживания недоношенных. Каждый младенец весит примерно один килограмм.

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Представительница больницы Мария Влодковска (Maria Włodkowska) отметила, что это, «пожалуй, первый случай рождения сразу шестерых детей в Польше».

По статистике, шестерняшки рождаются в одном из 4,7 миллиарда случаев. За беременной таким количеством детей женщиной требуется особенно тщательной уход.

В феврале сообщалось о том, что жительница Ирака родила сразу семерых детей — шесть девочек и одного мальчика. Супруги не планировали беременность.

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