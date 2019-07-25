Беременную россиянку заставили подписать согласие на койку в коридоре клиники

Беременная жительница Уфы Евгения Радченко пожаловалась, что в клинике Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), куда она легла на сохранение, ей предложили «стульчик в коридоре» вместо палаты. Об этом женщина написала в Facebook.

Инцидент произошел 23 июня. Радченко ушла из больницы, но за ночь ей стало хуже, и женщине пришлось вернуться. Она рассказала, что ее узнали, но не принимали около часа, пока муж не позвонил на горячую линию и в приемную главврача. После звонка женщину позвали на оформление через «пару минут».

В результате ее положили в коридоре. Ей дали заполнить расписку, согласно которой она предупреждена о том, что будет лежать в коридоре, а не в палате. Фотографию документа она опубликовала в Facebook.

«В общем, я в новом путешествии — в совершенно новый и напрочь другой мир, лежу на сохранении, в коридоре и в шоке», — написала женщина.

В комментарии к публикации Радченко исполняющая обязанности главного врача клиники БГМУ Ольга Ефремова извинилась перед пациенткой и объяснила, что причиной стало закрытие роддома на санитарную обработку. Из-за этого сложных пациенток направляли в клинику. Ефремова отметила, что женщин выписывают ежедневно, и по мере освобождения палат туда переводят из коридоров. Она добавила, что всех предупредили об отсутствии мест в отделении, и заявила, что Радченко обратилась к ним добровольно.

В БГМУ также сообщили, что Радченко пришлось долго ждать оформления из-за того, что в это время принимали беременную женщину, у которой начались роды. Ефремова подчеркнула, что нахождение в коридоре никак не влияет на качество оказания медпомощи.

Ранее в больнице в Белгороде 83-летнего ветерана с инсультом оставили лежать в коридоре, где ему организовали место и поставили тумбочку для личных вещей. Его внучка утверждала, что в учреждении были свободные палаты с пустыми кроватями. Прокуратура организовала проверку.

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