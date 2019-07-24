Россиянка запретила лечить сына с аппендицитом со словами «встал быстро и пошел»

Ростов Главный / ВКонтакте

Жительница Ростова-на-Дону попыталась забрать сына из медучреждения, где ему поставили диагноз «острый аппендицит», написала отказ от госпитализации и устроила скандал. Очевидцы сняли происходившее на видео, оно выложено в группе «Ростов Главный» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в городской больнице № 20. «Встал быстро, обулся и пошел», — сказала женщина ребенку, а потом грубо сдернула его с кушетки, из-за чего тот упал на пол. После этого старший брат закрывал мальчика от матери, а медики вызвали полицию.

В комментариях пользователи сообщили, что в итоге ребенка все же прооперировали, а родительница извинилась за свое поведение. В разговоре с пабликом брат мальчика рассказал, что ребенок любит преувеличивать, а в семье раньше сталкивались с недобросовестной работой врачей.

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