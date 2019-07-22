Пациентам российской больницы пришлось стирать бинты

В поселке Вершино-Дарасунский Забайкальского края пациенты местной больницы были вынуждены стирать и повторно использовать старые бинты из-за нехватки медикаментов в учреждении. Об этом сообщает «Чита.ру».

По информации издания, 21 июля жители поселка пожаловались на ситуацию временно исполняющему обязанности губернатора Забайкальского края Александру Осипову. По словам одной из местных жительниц, Минздрав «направляет запрос в больницу про обеспеченность лекарствами и вынуждают их отвечать, что все есть», хотя на самом деле бесплатные лекарства не выдают даже детям.

В ответ на жалобы Осипов попросил помочь с финансированием: «Ситуация плохая. Для того, чтобы всех обеспечить, денег нет. Наш край отличается тем, что бюджет меньше, но болеют жители чаще. При потребности в 800 миллионов рублей выделили 200».

В региональном Минздраве пообещали провести проверку по факту жалоб пациентов, но отметили, что, по информации ведомства, больница укомплектована медикаментами на восемь месяцев вперед, передает «Интерфакс». В частности, бинтов там сейчас якобы 184 штуки.

В конце июня председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее список медицинских изделий, которые государственным медучреждениям не стоит закупать у зарубежных производителей. В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки). При этом для подгузников размера XS сделано исключение.

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