В российской больнице ветерана с инсультом оставили в коридоре

Пресс-Хата / Telegram

Прокуратура проверит видео, на котором 83-летний ветеран труда с инсультом лежит в коридоре больницы в Белгороде, несмотря на наличие свободных мест в палатах. Об этом РИА Новости сообщила представитель региональной прокуратуры Ольга Моисейкина.

Ролик сняла внучка пенсионера в больнице №1 Белгорода. 19 июля его опубликовал Telegram-канал «Пресс-хата». На кадрах видно больничный коридор с кроватью, на которой лежит пожилой мужчина под одеялом. Рядом стоит тумбочка с личными вещами и кушетка, вероятно, служащая опорой для пациента. При этом женщина вошла в одну из палат и показала свободные кровати. Она утверждала, что палата свободна.

За кадром внучка мужчины рассказала, что он ветеран труда, поступивший в больницу с инсультом, из-за которого ему парализовало левую сторону. По ее словам, с момента поступления в учреждение прошли «почти сутки».

Ранее в больнице московского района Текстильщики отказали в помощи местному жителю, которому стало плохо у входа, и посоветовали прохожей вызвать скорую. Когда неотложка подъехала, мужчину уже нельзя было спасти. В департаменте здравоохранения проверили камеры видеонаблюдения и заявили, что охранник действительно не сообщил врачам об умирающем на пороге больницы. Его уволили.

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