Больная раком россиянка год добивалась положенного ей лекарства

Больная раком жительница Ульяновска с декабря 2018 года не могла получить льготные лекарства. Следственный комитет начал проверку по факту халатности сотрудников регионального Минздрава, сообщается на сайте ведомства.

В июле 2018 года жительнице Ульяновска Рамиле Волгиной поставили онокологический диагноз, передает ТАСС. По данным СК, ей диагностировали «неоперабельный рак нижней доли левого легкого четвертой стадии».

Женщине назначили препарат «Кризотиниб», входящий в перечень льготных средств, пишет «Интерфакс». Региональный Минздрав отказал в выдаче лекарства, тогда Волгина обратилась в суд. Требования признали законными, решение было вынесено в ее пользу, однако в Минздраве женщине предложили ездить на лечение в дневной стационар за 30 километров.

17 июля глава региона Сергей Морозов написал в Facebook, что поручил Минздраву найти средства на дальнейшую закупку препаратов. Он также пообещал, что препарат, который нужен Волгиной, включат в список льготных. Морозов заверил, что женщина будет получать лекарства по месту жительства.

Ранее в Красноярском крае врачи центра охраны материнства отказались прооперировать 6-летнего ребенка с опухолью из-за майских праздников. Из-за этого опухоль разрослась в костный мозг и стала неоперабельной, при этом врач заверял родителей, что за несколько дней опухоль не вырастет. Он также отказался отправить ребенка в больницу, где ему готовы были провести операцию.

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