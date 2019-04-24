Россиянке по ошибке диагностировали рак и удалили грудь

В Саратове пациентке местной больницы удалили грудь из-за ошибочного диагноза. Об этом сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, 57-летняя россиянка обратилась в Негосударственное учреждение здравоохранения (НУЗ) «Дорожная клиническая больница на станции Саратов-2» в 2017 году. Она предоставила медикам все данные о ранее пройденных обследованиях в учреждении неонкологического профиля, на основании которых ей поставили неверный диагноз — рак груди. Дополнительных обследований работники медучреждения не проводили и сделали пациентке операцию по удалению правой молочной железы.

Согласно заключению эксперта, на основании гистологического исследования, предоставленного пациенткой, диагноз «рак молочной железы» был ошибкой.

В отношении работников железнодорожной больницы в Саратове возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Следователи проводят проверку по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что заболеваемость раком в России выросла. Он уточнил, что раньше ежегодно рак диагностировали у 500 тысяч россиян, а теперь — у 600 тысяч. Онколог добавил, что из 100 тысяч человек от рака умирает 200, и назвал это положительным прогрессом, поскольку «удается сдерживать рост заболеваемости».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!