Суд выселил больную раком пенсионерку из единственного жилья

Пенсионерку с инвалидностью из-за онкологического заболевания Маргариту Башкирову решением суда выписали из единственной квартиры в Москве, сообщает RT.

По данным издания, в августе 2016 года Гагаринский районный суд Москвы постановил, что после смерти мужа Сергея Башкирова женщина самовольно вселилась в квартиру и нарушила права по владению и пользованию унаследованным имуществом его детей от первого брака.

По словам Башкировой, ей не дали ознакомиться с материалами дела и сняли с регистрационного учета. Она рассказала, что суд длился 20 минут. Подавшая иск против мачехи Анна Башкирова на слушание не явилась.

В исковом заявлении дочь бывшего мужа пенсионерки указала, что ее отец женился на ответчице, когда спорная квартира уже была у него в собственности, рассказала изданию Башкирова. Она утверждает, что принимала участие в приобретении квартиры, поскольку брак был заключен на восемь лет раньше указанного Анной Башкировой срока.

В 2017 году выселенной из дома пенсионерке предложил жилье бывший сосед, узнавший о решении суда. Женщина подчеркивает, что без прописки она не могла получать пенсию и необходимую медицинскую помощь. Она обращалась в Департамент социальной защиты Москвы и в администрацию президента, но не смогла встать в очередь на внеочередное получение жилья.

Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте России Евгений Бобров заявил изданию, что право на внеочередное получение жилья имеют только люди с психическими заболеваниями и больные туберкулезом. По его словам, у Башкировой практически нет шансов на получение жилья, поскольку она может не дождаться своей очереди. Он отметил, что правовых оснований в защиту ее прав на жилье также нет, потому что с момента решения суда прошло более двух лет.

В феврале текущего года Первомайский районный суд Омска удовлетворил иск городской администрации о выселении из общежития пенсионерки Галины Абаскаловой, которая на протяжении 27 лет жила с паспортом СССР, поскольку у нее не было денег на погашение штрафа за несвоевременную замену документа. Чиновники подали иск в то время, когда пожилая женщина меняла документ, удостоверяющий личность.

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