Чиновники лишили дома пенсионерку с паспортом Советского Союза

Первомайский районный суд Омска удовлетворил иск городской администрации о выселении из общежития пенсионерки Галины Абаскаловой, которая на протяжении 27 лет жила с паспортом СССР, сообщает Tayga.info.

По информации издания, чиновники подали иск в то время, когда пожилая женщина меняла документ, удостоверяющий личность.

«На тот момент у нее не было ни паспорта, ни каких-либо бумаг о том, что на нее подали в суд и готовят документы о выселении. Она даже не была в курсе. На данный момент другого жилья у нее нет», — цитирует портал слова старшей по общежитию Елены Мороз «Первому городскому телеканалу».

Мороз отметила, что чиновники ознакомились с условиями проживания пенсионерки и знали, что у нее нет другого жилья и средств. Она добавила, что решение суда не было обжаловано в законном порядке, поскольку Абаскалову не оповестили о процессе.

Отмечается, что омичка в течение 27 лет жила с паспортом Советского Союза, поскольку у нее не было денег на погашение штрафа за несвоевременную замену документа. Также выяснилось, что она проживала в общежитии без воды и света. После внимания прессы ей удалось получить новый паспорт, однако во время смены документа городские власти подали иск о выселении ее из общежития.

В конце января власти Краснодарского края предложили 103-летней Вержик Хачарян подождать положенного ей по закону жилья. Пенсионерка была поставлена на жилищный учет еще в 2016 году как вдова погибшего участника Великой Отечественной войны, ее номер в очереди был пятым, однако она была вынуждена жить в доме своей внучки без удобств.

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