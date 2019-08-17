Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца

Жительница казахстанского города Уральск 29-летняя Лилия Коновалова произвела на свет близнецов — дочь и сына — с разницей в 2,5 месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

Девочка родилась в перинатальном центре Уральска на сроке 25 недель, а через два месяца и 16 дней родился ее младший брат. Вес девочки при рождении составлял 850 граммов, рост — 42 сантиметра. Мальчик ростом 50 сантиметров весил 2,9 килограмма.

Чрезвычайно редкий в медицинской практике случай объясняется анатомической особенностью организма роженицы — двойной маткой (uterus duplex). Как отмечается в сообщении Минздрава Казахстана, шансы на рождение живого ребенка при двойной матке составляют один на 50 миллионов, но благодаря профессионализму работников перинатального центра и мать, и младенцы чувствуют себя хорошо.

13 августа сообщалось, что Моника Дилан из города Медуэй (Великобритания) провела одну ночь с мужчиной во время круиза, после чего родила двойню в 41 год, несмотря на то, что врачи считали это невозможным. По их утверждению, у Моники была значительно снижена фертильность.

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