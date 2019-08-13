Женщина удивила докторов и родила двойню после ночи в круизе

Моника Дилан из города Медуэй (Великобритания) провела одну ночь с мужчиной во время круиза, после чего родила двойню в 41 год, несмотря на то, что врачи считали это невозможным. Об этом сообщает The Sun.

Доктора утверждали, что у Моники значительно снижена фертильность, это означало, что беременность практически невозможна. На уровень фертильности влияет количество фолликул яйцеклеток, которых у женщины было слишком мало.

Моника отправилась в средиземноморский круиз. Там она провела одну ночь с мужчиной, с которым познакомилась там же. Когда Дилан вернулась домой, она приняла утреннюю тошноту за последствия нахождения в море.

По ее словам, она долго искала объяснение своим симптомам в интернете, и прочитала там, что это могут быть последствия укачивания в море. Однако она в какой-то момент подумала о беременности, хоть и знала, что это маловероятно. Тогда Моника купила тест и была шокирована двумя полосками на нем.

На восьмой неделе беременности во время узи Дилан ждал еще один сюрприз. Доктор сказал, что у нее будет двойня.

Моника родила 7 января 2019 года. Своих дочек мать назвала Афина и Луна.

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