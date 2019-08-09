Популярную певицу заподозрили в беременности из-за цвета помады

Фанаты певицы Бейонсе заподозрили ее в беременности из-за цвета помады и сумочки в последнем посте, который она сделала в своем Instagram-аккаунте.

37-летняя певица выложила серию своих фотографий в платье Altuzarra. Бейонсе позирует с букетом цветов, а также крупным планом демонстрирует фиолетовою сумочку, накрашенные фиолетовой помадой губы и очки серо-лилового цвета. Поклонники решили, что певица таким образом передает им зашифрованное сообщение.

«Гуглю все значения фиолетового цвета. Что ты хочешь сказать нам, королева?», — написал один из поклонников. «Посмотрите, какое значение придают фиолетовому цвету в Африке. Она точно беременная. Говорю вам!», — предположила другая подписчица певицы.

Также многие подписчики обратили внимание на позу, в которой стоит певица. «Первое, на что я обратила внимание, — это твой живот. Не прячь его, сестричка!», — призвала Бейонсе одна из фанаток.

Пост собрал почти 2,5 миллиона лайков и более 19,7 миллиона комментариев. В дальнейшем певица выложила еще два фото из этой серии отдельными постами.

В июне 2019 года сообщалось, что плоский живот австралийской модели, которая находится на шестом месяце беременности, озадачил поклонников.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!