Плоский живот модели на шестом месяце беременности озадачил фанатов

Плоский живот австралийской модели, которая находится на шестом месяце беременности, озадачил поклонников. На комментарии под Instagram-публикацией Бель Лючии (Belle Lucia) обратили внимание журналисты The Sun.

На фотографии 24-летняя Лючия позирует в купальнике в бассейне лондонского отеля St. Pancras Renaissance. При этом ее живот — абсолютно плоский, и, более того, виден накачанный пресс. «Все, чего я хочу, будучи беременной, — плавать», — подписала она снимок, добавив, что ей сложно жить в Лондоне из-за отсутствия океана.

Фото опубликовано @belle_lucia

Фанаты наводнили страницу модели недоумевающими комментариями по поводу отсутствия большого живота на шестом месяце беременности. «Я выгляжу более беременной, чем она на шестом месяце, хотя я не беременна», — написала одна из них. «Если бы я так выглядела во время беременности, я бы беременела без конца!» — заявила другая. «Если бы только я была такой на шестом месяце. Это невероятно!» — сетовала третья подписчица модели. «А ты вообще беременна на этом фото?» — не верила четвертая.

Тем не менее пост Бель Лючии набрал 66 тысяч лайков.

В январе участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян уменьшила себе живот для очередного Instagram-поста и была осмеяна фанатами. Телезвезда выложила фото в короткой болоньевой куртке, облегающих черных лосинах и белых ботильонах на каблуках. На следующий день в разоблачающем фотошоп знаменитостей аккаунте появился коллаж из указанного отретушированного снимка и его оригинала.

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