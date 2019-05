Спортсменки пожаловались на «наказание» Nike за беременность

Американский спортивный бренд Nike отказывался спонсировать спортсменок, как только они объявляли о своей беременности. Об этом сообщает Sky News.

По словам чемпионки Европы и участницы Олимпийских игр атлетки Джоанн Пейви (Joanne Pavey), компания «наказывала» женщин за желание завести семью. «Когда я рассказала о своей беременности, действие моего контракта было тут же приостановлено», — призналась Пейви.

Аналогичной информацией поделилась американская бегунья Алисия Монтана, которая стала мировой знаменитостью, приняв участие в соревнованиях на восьмом месяце беременности. «Самая большая нестыковка в том, что они не поддерживают то, что сами же проповедуют», — пожаловалась спортсменка, имея в виду рекламный лозунг бренда Just do it («Просто сделай это»). Она считает, что якобы мотивационный лозунг был создан только для телевизионных кампаний и не работает в реальной жизни для реальных женщин.

Однако представители Nike утверждают, что компания уже пересмотрела свою политику партнерства с атлетками. По их словам, начиная с 2018 года бренд не прекратил сотрудничать ни с одной спортсменкой из-за беременности.

В ноябре 2018 года сотрудниц коммерческого банка в китайском городе Шицзячжуан, провинция Хэбэй, обязали получать у начальства разрешение, чтобы завести ребенка. Правила компании требовали прерывать неодобренные беременности. Если женщина не желала делать аборт, ее ждало наказание. Заявки на весь год предполагалось подавать в январе.

