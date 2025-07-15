В США к ядерному регулятору возникли вопросы из-за вакансии

Reuters: В объявлении о вакансии ядерного регулятора задают политические вопросы

В объявлении о вакансии комиссии по ядерному регулированию (NRC) США соискателям задают политические вопросы. На это обратило внимание агентство Reuters.

Отмечается, что вопросы возникли к вакансии старшего инженера по эксплуатации.

«В объявлении, с которым ознакомилось Reuters, соискателям задается вопрос о том, как их приверженность конституции США и основополагающим принципам США вдохновила их стремление получить эту работу», — подчеркивает агентство.

Еще одним политическим вопросом стал следующий: «Как бы вы на этой должности способствовали реализации исполнительных указов президента и политических приоритетов?»

Представитель NRC Скотт Бернелл объяснил, что вопросы для соискателей соответствуют требованиям управления кадровой службы США.

Ранее директор по работе с персоналом ИТ-компании «Инфосистемы Джет» Ольга Ковардакова в беседе с «Лентой.ру» назвала наиболее частые ошибки соискателей на собеседовании.