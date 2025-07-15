Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:18, 15 июля 2025Мир

В США к ядерному регулятору возникли вопросы из-за вакансии

Reuters: В объявлении о вакансии ядерного регулятора задают политические вопросы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В объявлении о вакансии комиссии по ядерному регулированию (NRC) США соискателям задают политические вопросы. На это обратило внимание агентство Reuters.

Отмечается, что вопросы возникли к вакансии старшего инженера по эксплуатации.

«В объявлении, с которым ознакомилось Reuters, соискателям задается вопрос о том, как их приверженность конституции США и основополагающим принципам США вдохновила их стремление получить эту работу», — подчеркивает агентство.

Еще одним политическим вопросом стал следующий: «Как бы вы на этой должности способствовали реализации исполнительных указов президента и политических приоритетов?»

Представитель NRC Скотт Бернелл объяснил, что вопросы для соискателей соответствуют требованиям управления кадровой службы США.

Ранее директор по работе с персоналом ИТ-компании «Инфосистемы Джет» Ольга Ковардакова в беседе с «Лентой.ру» назвала наиболее частые ошибки соискателей на собеседовании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме призвали обложить китайские автомобили пошлинами

    Российский боец рассказал об атаке БПЛА ВСУ мирных жителей

    Аристократку-миллионершу и ее любовника-маньяка признали виновными в расправе над ребенком

    Шансы женщин на достижение множественного оргазма оценили

    На поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 вылетели спасатели

    В Британии обратились к миру после слов Трампа о России

    На Западе рассказали о сроках поставок Украине американских Patriot

    Россиянам рассказали о новом виде телефонного мошенничества

    В США к ядерному регулятору возникли вопросы из-за вакансии

    Стало известно о дезертирстве офицеров ТЦК на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости