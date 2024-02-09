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05:00, 9 февраля 2024Россия

Названы наиболее частые ошибки соискателей при собеседовании

HR-директор Ковардакова предостерегла от излишней откровенности на собеседовании

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Навыки можно подтянуть, опыт — приобрести, а вот изменить характер и индивидуальные особенности человека сложно, поэтому рекрутеры на этапе найма оценивают и личные качества кандидата тоже, рассказала директор по работе с персоналом ИТ-компании «Инфосистемы Джет» Ольга Ковардакова. В беседе с «Лентой.ру» она также назвала наиболее частые ошибки соискателей на собеседовании.

Некоторые личные качества кандидата могут оттолкнуть работодателя

На первое место эксперт поставила токсичность. «Негатив может быть направлен на прошлого начальника или коллег, которые недооценивали их старания. Даже если эта история про вас, постарайтесь не акцентировать на этом внимания, лучше рассказывать о своих задачах и достижениях. В обратном случае у собеседников может сложиться мнение, что с вами будет сложно сработаться», — поделилась Ковардакова.

Еще один минус — слишком много «я». «Кандидат с большим эго — мечта далеко не каждой компании. С таким человеком, как правило, тоже сложно сработаться. Однако если должность подразумевает демонстрацию уверенности в себе — это может стать плюсом. Лучше показать работодателю, что вы уверены в своих силах, и при этом командный игрок, который готов принимать правила», — уточнила специалист.

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Кроме того, по ее словам, вызвать негативное впечатление можно заискиваниями и чрезмерными комплиментами. «Попробуйте аргументированно доказать, почему вы считаете компанию крутой, например, рассказать о том, что вас зацепило в ее недавнем проекте», — рекомендовала собеседница «Ленты.ру».

Встречаются кандидаты, которые приукрашивают свои навыки в резюме, и в ходе беседы работодатель это понимает. Еще хуже — обманывать собеседников и рассказывать про чужие задачи и проекты. Даже если такого сотрудника возьмут на работу, отсутствие необходимого опыта не позволит ему пройти испытательный срок

Ольга КовардаковаHR-директор

Нужно уметь не только отвечать на вопросы, но и их задавать

Снизить шансы на трудоустройство может и систематический уход соискателя от ответов, который лишает возможности полноценно оценить его навыки. Сыграют не в пользу кандидата и шаблонные ответы.

Чрезмерная подготовка вкупе с множеством параллельных собеседований в разных компаниях приводят к отсутствию эмоций в вашей речи и к неестественным поведению и интонации. Часто, когда кандидат представляет заранее подготовленный монолог о себе, он начинает теряться, если работодатель спрашивает о чем-то неожиданном, чтобы оценить его ход мыслей

Ольга КовардаковаHR-директор

Излишняя откровенность тоже может оттолкнуть работодателя, поэтому Ковардакова посоветовала емко отвечать на вопросы и выдавать о себе только релевантную для вакансии информацию.

Насторожить рекрутера может, если вы не задаете встречных вопросов, предупредила эксперт. При этом важно задавать соответствующие контексту вопросы и делать это своевременно.

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Смутить может и неготовность соискателя к отказу. Если вы осознаете, что провалили собеседование, стоит тактично предложить окончить встречу, признав, что компании нужен специалист с наибольшим опытом, или попросить сохранить ваше резюме на будущее. Еще один вариант — узнать, нет ли для вас других подходящих вакансий.

«Мы общаемся с кандидатами вдолгую. Бывает, что человеку не хватает технических навыков и он не дотягивает до вакансии, но через время мы возвращаемся к его кандидатуре и встречаемся вновь. Ваше поведение должно учитывать долгосрочность стратегии, ведь рынок тесен и возможно с рекрутером и тимлидом вы еще не раз пересечетесь. Лучше оставить о себе максимально положительное впечатление», — заключила рекрутер.

Ранее выяснилось, что, несмотря на кадровый голод, молодежи подходят лишь девять процентов вакансий на российском рынке труда. При этом по итогам 2023 года в России почти в три раза выросло число вакансий, доступных для подростков.

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      Екатерина Смирная
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