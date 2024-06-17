В руководстве Министерства обороны произошли значительные перестановки. Указами президента Владимира Путина были освобождены от должности четыре заместителя министра, и столько же — назначены на их места.
Кроме того, Путин разрешил министру обороны иметь 12 заместителей (сейчас у замглавы значатся 11 заместителей).
Среди снятых с должности — многолетний помощник Шойгу
Одним указом Путин освободил от занимаемых должностей первого замминистра обороны Руслана Цаликова, замминистров Николая Панкова, Татьяну Шевцову и Павла Попова. Последний был также уволен с военной службы. Они уходят со своих постов сегодня же, 17 июня.
Военное ведомство сообщило, что министр обороны Андрей Белоусов провел встречу со всеми четверыми, в ходе которой «поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успеха в дальнейшей деятельности».
Известно, что Руслан Цаликов на протяжении более 20 лет работал с бывшим главой Минобороны Сергеем Шойгу, являясь его заместителем на трех разных постах. С 2000 по 2012-й год Цаликов под непосредственным руководством Шойгу работал в МЧС России, в 2012 году стал вице-губернатором Московской области в период, когда регион возглавлял Шойгу. А позднее в том же году Цаликов стал заместителем Шойгу уже в Минобороны (с 2015 года — первым заместителем).
Татьяна Шевцова занимала должность замминистра обороны с 4 апреля 2010 года. На своей должности курировала вопросы организации финансового обеспечения Вооруженных сил России. Павел Попов являлся заместителем министра обороны с 7 ноября 2013 года, курировал вопросы создания Национального центра управления обороной РФ. Николай Панков же занимал должность с сентября 2005 года. 30 марта 2009 года он был уволен с военной службы в запас и переведен в разряд федеральных госслужащих с сохранением должности замминистра обороны РФ.
Новыми замминистра стали сын бывшего премьера и жена главы Минэнерго
Другими указами Путин назначил новых замглавы Минобороны. Первым заместителем министра становится Леонид Горнин, замминистра — Олег Савельев, Павел Фрадков и Анна Цивилева.
Горнин ранее был замминистра финансов РФ. Там он, в частности, курировал департаменты бюджетной политики в сфере военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа, межбюджетных отношений, бюджетной политики в сфере госуправления, судебной системы, государственной гражданской службы.
Из его биографии следует, что он начинал карьеру в родном Новосибирске в местных финансовых госструктурах, добравшись до должности министра финансов области, а затем став замгубернатора. С 2012-го являлся замминистра финансов России.
В свою очередь, Анна Цивилева, являвшаяся ранее председателем фонда «Защитники Отечества», замужем за Сергеем Цивилевым — экс-губернатором Кемеровской области, в мае назначенным на пост министра энергетики России.
Павел Фрадков ранее являлся первым заместителем управляющего делами президента. Известно, что он — младший сын Михаила Фрадкова, который был премьер-министром РФ, а позднее главой Службы внешней разведки.
О назначении Олега Савельева же стало известно еще в мае, он также стал руководителем аппарата министерства. Ранее он был заместителем министра экономического развития России, после — министром по делам Крыма. В сентябре 2018 года назначен руководителем аппарата Счетной палаты. В 2019 году по представлению президента стал аудитором Счетной палаты. На этой должности Савельев занимался вопросами аудита обороны, нацбезопасности и правоохранительной деятельности.
Минобороны назвало задачи новых заместителей
Ведомство сообщило после оглашения о перестановках, что в сферу ответственности Павла Фрадкова будут входить вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд Министерства обороны и народного хозяйства. «Павел Фрадков имеет значительный профессиональный опыт по данным направлениям деятельности, накопленный в ходе предыдущей работы в Росимуществе и в Управлении делами президента», — утверждает ведомство.
Леонид Горнин будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных сил РФ. Его главные задачи — повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, указали в министерстве.
Анна Цивилева будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформации и выведения всех связанных с этим процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень, «где в центре находится человек», как подчеркнули в МО.
Белоусову также позволили иметь 12 заместителей
Еще одним указом Владимир Путин разрешил иметь в Министерстве обороны РФ 12 заместителей министра, в том числе двух первых замминистра, одного статс-секретаря, одного начальника Главного военно-политического управления Вооруженных и одного руководителя аппарата Министерства обороны РФ.