Путин изменил структуру МО РФ, назначив новых заместителей

В руководстве Министерства обороны произошли значительные перестановки. Указами президента Владимира Путина были освобождены от должности четыре заместителя министра, и столько же — назначены на их места.

Кроме того, Путин разрешил министру обороны иметь 12 заместителей (сейчас у замглавы значатся 11 заместителей).

Среди снятых с должности — многолетний помощник Шойгу

Одним указом Путин освободил от занимаемых должностей первого замминистра обороны Руслана Цаликова, замминистров Николая Панкова, Татьяну Шевцову и Павла Попова. Последний был также уволен с военной службы. Они уходят со своих постов сегодня же, 17 июня.

Военное ведомство сообщило, что министр обороны Андрей Белоусов провел встречу со всеми четверыми, в ходе которой «поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успеха в дальнейшей деятельности».

Андрей Белоусов Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Известно, что Руслан Цаликов на протяжении более 20 лет работал с бывшим главой Минобороны Сергеем Шойгу, являясь его заместителем на трех разных постах. С 2000 по 2012-й год Цаликов под непосредственным руководством Шойгу работал в МЧС России, в 2012 году стал вице-губернатором Московской области в период, когда регион возглавлял Шойгу. А позднее в том же году Цаликов стал заместителем Шойгу уже в Минобороны (с 2015 года — первым заместителем).

Татьяна Шевцова занимала должность замминистра обороны с 4 апреля 2010 года. На своей должности курировала вопросы организации финансового обеспечения Вооруженных сил России. Павел Попов являлся заместителем министра обороны с 7 ноября 2013 года, курировал вопросы создания Национального центра управления обороной РФ. Николай Панков же занимал должность с сентября 2005 года. 30 марта 2009 года он был уволен с военной службы в запас и переведен в разряд федеральных госслужащих с сохранением должности замминистра обороны РФ.

Новыми замминистра стали сын бывшего премьера и жена главы Минэнерго

Другими указами Путин назначил новых замглавы Минобороны. Первым заместителем министра становится Леонид Горнин, замминистра — Олег Савельев, Павел Фрадков и Анна Цивилева.

Леонид Горнин Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Горнин ранее был замминистра финансов РФ. Там он, в частности, курировал департаменты бюджетной политики в сфере военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа, межбюджетных отношений, бюджетной политики в сфере госуправления, судебной системы, государственной гражданской службы.

Из его биографии следует, что он начинал карьеру в родном Новосибирске в местных финансовых госструктурах, добравшись до должности министра финансов области, а затем став замгубернатора. С 2012-го являлся замминистра финансов России.

В свою очередь, Анна Цивилева, являвшаяся ранее председателем фонда «Защитники Отечества», замужем за Сергеем Цивилевым — экс-губернатором Кемеровской области, в мае назначенным на пост министра энергетики России.

Анна Цивилева Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Павел Фрадков ранее являлся первым заместителем управляющего делами президента. Известно, что он — младший сын Михаила Фрадкова, который был премьер-министром РФ, а позднее главой Службы внешней разведки.

О назначении Олега Савельева же стало известно еще в мае, он также стал руководителем аппарата министерства. Ранее он был заместителем министра экономического развития России, после — министром по делам Крыма. В сентябре 2018 года назначен руководителем аппарата Счетной палаты. В 2019 году по представлению президента стал аудитором Счетной палаты. На этой должности Савельев занимался вопросами аудита обороны, нацбезопасности и правоохранительной деятельности.

Минобороны назвало задачи новых заместителей

Ведомство сообщило после оглашения о перестановках, что в сферу ответственности Павла Фрадкова будут входить вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд Министерства обороны и народного хозяйства. «Павел Фрадков имеет значительный профессиональный опыт по данным направлениям деятельности, накопленный в ходе предыдущей работы в Росимуществе и в Управлении делами президента», — утверждает ведомство.

Леонид Горнин будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных сил РФ. Его главные задачи — повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, указали в министерстве.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Анна Цивилева будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформации и выведения всех связанных с этим процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень, «где в центре находится человек», как подчеркнули в МО.

Белоусову также позволили иметь 12 заместителей

Еще одним указом Владимир Путин разрешил иметь в Министерстве обороны РФ 12 заместителей министра, в том числе двух первых замминистра, одного статс-секретаря, одного начальника Главного военно-политического управления Вооруженных и одного руководителя аппарата Министерства обороны РФ.