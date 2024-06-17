В российском регионе женщина два дня пролежала под рухнувшим потолком дома

Жительница Тверской области два дня пролежала под рухнувшим потолком дома

В Тверской области женщина более двух дней пролежала под рухнувшим потолком дома. Внимание на ситуацию обратила пресс-служба главного управления (ГУ) МЧС по региону.

Инцидент произошел в деревне Дели. Три дня назад потолочное перекрытие частного дома упало на женщину, и та оказалась заблокирована. Тревогу забили коллеги россиянки, которые решили выяснить причину ее отсутствия — именно они обратились за помощью к спасателям. На тот момент жительница Тверской области уже более двух суток лежала под завалами.

Момент транспортировки пострадавшей в машину скорой помощи на носилках попал на видео. У россиянки диагностировали переломы обеих ног.

Ранее в этот же день стало известно, что в Кисловодске из-за сильных дождей обрушились две подпорные стены.