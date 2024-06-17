В российском городе обрушились подпорные стены

В Кисловодске из-за сильных дождей обрушились две подпорные стены

В Кисловодске Ставропольского края из-за непогоды обрушились две подпорные стены. О ситуации в российском городе сообщил мэр Евгений Моисеев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам главы администрации, одна из подпорных стен рухнула на улице Вокзальной, на лестнице к парку аттракционов, а другая — в частном секторе на улице Чкалова. Причиной произошедшего стали сильные дожди, которые размыли грунт. В результате инцидента никто не пострадал, однако для проведения работ на улице Чкалова стоит вопрос об отселении местных жителей.

«Наметили планы работ. По Вокзальной приступим сейчас к разборке с последующим проектированием новой подпорки. По Чкалова — ищем варианты отселения, так как к склону без сноса построек для производства работ просто не подобраться.

Еще по одной ранее обвалившейся подпорной стене по Куйбышева — к работам приступили», — отчитался градоначальник.

Ранее в июне в городе Солнечногорске из-за непогоды на девочку упала сосна.