Дерево рухнуло на ребенка в Подмосковье

В Солнечногорске на девочку упала сосна

В подмосковном Солнечногорске на девочку из-за непогоды рухнула сосна. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

По информации издания, дерево упало в тот момент, когда ребенок занимался верховой ездой. Судя по опубликованному снимку с места происшествия, высота дерева составляла несколько метров. Девочке потребовалась помощь медиков, которых оперативно вызвал тренер ребенка.

Пострадавшую госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за сильного ливня в автобусе разлилось озеро.

На записи, сделанной одной из пассажирок, можно увидеть, как в салоне транспортного средства прямо из сидений льется вода. Пожилой женщине, которая захотела присесть, пришлось идти до места почти по колено в воде.