В московском автобусе разлилось озеро

В московском автобусе из-за ливня разлилось озеро

В Москве из-за сильного ливня в одном из автобусов разлилось озеро. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы».

На записи, сделанной одной из пассажирок, можно увидеть, как в салоне транспортного средства прямо из сидений льется вода. Пожилой женщине, которая захотела присесть, пришлось идти до места почти по колено в воде.

«Какой-то сюр вообще. Откуда здесь столько воды?», «Не заболеть бы», «Поплаваем», — прокомментировали необычную поездку пассажиры автобуса. Помимо этого, на видео показано, как волны от движения транспортного средства заливают подтопленные машины, припаркованные у дороги.

Ранее в этот же день стало известно, что на севере Москвы, на Клязьминской улице, утонул автобус, и пассажирам пришлось покинуть его и пробираться по улице по пояс в воде. Один москвич и вовсе решил устроить заплыв по затопленной улице города.