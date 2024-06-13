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15:09, 13 июня 2024Экономика

Москвичи поплыли по улицам после ливня

Москвич проплыл по затопленной улице кролем и попал на видео

Житель столицы решил поплыть кролем по затопленной после ливня улице. Видео с заплывом публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видна затопленная улица, на которой стоит такси. Вода закрывает машине колеса. Несколько людей идут по пояс в воде, при этом один мужчина решает поплыть кролем. На других кадрах видны два человека, которые совершают водные процедуры. Они стоят в воде посреди затопленных автомобилей.

Ранее стало известно, что из-за ливня в столице в Дмитровском районе на Клязьминской улице затопило автобус. На записи, попавшей в сеть, видно, как автобус, а также несколько легковых автомобилей наполовину или более погрузились в воду. Одна из машин погрузилась в воду настолько сильно, что у нее видны лишь крыша и верхушка задней части кузова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказывал, что в четверг, 13 июня, в Москве и Подмосковье может выпасть от 2 до 8 миллиметров осадков. При этом очень сильный дождь ожидается с четверга на пятницу, 14 июня. По словам синоптика, на московский регион обрушится залповый ливень, может выпасть 38 миллиметров осадков.

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      Мария Черкасова
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