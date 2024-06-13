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12:30, 13 июня 2024Экономика

Москвичам вновь пообещали залповый ливень и град

Синоптик Тишковец: 13 июня на Москву обрушатся залповый ливень, гроза и град
СюжетЛивень в Москве

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В четверг, 13 июня, в Москве и Подмосковье вновь ожидаются ливень, гроза и град. Такую погоду жителям столичного региона пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В течение дня погода в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, куда поступит более прохладная воздушная масса с нормальным для июня температурным фоном. Будет преобладать облачная погода, временами дожди, местами возможна гроза. Ну и температура в Москве плюс 20-23, по области — 19-24 градуса», — поделился информацией синоптик. Он отметил, что за ближайшие сутки в столице выпадет 51 миллиметр, или 66 процентов от месячной нормы осадков.

«В течение дня от 2 до 8 миллиметров. Очень сильный дождь будет в ночь с четверга на пятницу — залповый, 38 миллиметров, ливень», — уточнил эксперт, добавив, что уже утром в пятницу, 14 июня, дождь закончится и погода начнет улучшаться.

По информации заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, сегодня в столице также может пройти град, причем в непогоду порывы ветра будут достигать до 18 метров в секунду. В связи с этим граждан призвали быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины, а автовладельцам — быть аккуратнее на дорогах и избегать резких маневров.

Днем ранее в Москве сняли на видео мощный ливень с молниями и громом.

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      Полина Кислицына
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