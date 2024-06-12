Мощный ливень с молниями в Москве попал на видео

Shot: в Москве прошел мощный ливень с молниями и громом

В Москве прошел мощный ливень с молниями и громом. Буря в столице попала на видео, которым делится Telegram-канал Shot.

Жителей и гостей города призвали соблюдать меры безопасности на улице. Уточняется, что сильный дождь продолжится до ночи.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что в вечерний час пик 12 июня возможны потопы. Во второй половине дня в городе выпадет 42 миллиметра осадков — это 54 процента месячной нормы. При этом днем воздух прогреется до 26 градусов, местами на юге Подмосковья температура поднимется до плюс 30.

По прогнозам синоптиков, «дождливый марафон» в Москве закончится к выходным. В пятницу, субботу и воскресенье осадков не ожидается.