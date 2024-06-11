Москвичам назвали срок окончания «дождливого марафона»

Метеоролог Шувалов: дожди в Москве закончатся к выходным

Обильные осадки в Москве будут продолжаться всю неделю и закончатся только к выходным. Срок прихода в столицу сухой погоды назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает «360».

«Начался, как я его назвал, дождливый марафон. Дождливая погода сохранится вплоть до четверга включительно, потому что мы все это время будем находиться во фронтальной зоне, которая очень медленно перемещается с запада на восток», — рассказал метеоролог.

Шувалов отметил, что дожди будут регулярными, а их пик придется на четверг, 13 июня. В этот день может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Близкие к этому показатели, до 20 миллиметров, ожидаются 11 и 12 июня. Вместе с дождями местами могут наблюдаться град, грозы и шквалистый ветер.

В пятницу, субботу и воскресенье осадки не ожидаются. После периода дождей в Москве установится теплая и сухая погода.

Ранее Гидрометцентр России предупредил жителей Москвы о грозе и граде во вторник, 11 июня.