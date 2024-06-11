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08:07, 11 июня 2024Экономика

Москвичей предупредили о грозе и граде

11 июня на Москву обрушатся дождь, гроза и град

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Во вторник, 11 июня, на Москву обрушатся дождь, гроза и град. О такой погоде жителей столицы предупредил Гидрометцентр России.

По информации специалистов, в этот день будет облачно с прояснениями. Помимо этого, в городе прогнозируются кратковременный дождь, местами сильный. В некоторых районах пройдут гроза и град. Южный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, однако в непогоду порывы будут достигать до 17 метров в секунду. Температура воздуха при этом составит от плюс 24 до 26 градусов. В Московской области столбики термометров покажут от 21 до 26 градусов тепла, а на востоке — до 30 градусов.

Синоптики пообещали москвичам неделю, богатую на осадки. Самым дождливым днем должна стать среда, 12 июня. Так, в День России ожидается залповый «тропический мегаливень» интенсивностью до 41 миллиметра — таким образом, за сутки выпадет половина всей июньской нормы осадков.

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      Полина Кислицына
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