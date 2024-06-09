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17:37, 9 июня 2024Экономика

Москвичей предупредили о «мегаливне» в День России

«Метеовести»: в День России, 12 июня, в Москве пройдет «мегаливень»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В День России, 12 июня, в Москве пройдет «мегаливень». Прогноз погоды на этот день опубликован в Telegram-канале проекта «Метеовести» центра погоды «Фобос».

Синоптики предупреждают россиян о залповом «мегаливне» в середине недели интенсивностью до 41 миллиметра. В среду выпадет половина всей июньской нормы осадков, уточняют они. «По метеостатистике такой силы дождь в День России не выпадал никогда за всю новейшую историю нашей страны», — подчеркивается в канале.

Дожди ожидаются и в понедельник-вторник, но 10 июня объем осадков не превысит 6 миллиметров, а 11 июня ожидается 21 миллиметр, уточняют они. Больше всего осадков в среду выпадет во второй половине дня, с 15 до 21 часа. Возможны серьезные подтопления.

Ранее россиян предупредили о «всплеске тепла». По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, дневная температура воздуха будет варьироваться от 24 до 28 градусов тепла, местами возможны дожди. На юге России, напротив, наблюдается засушливое начало лета, из-за которого там уже ввели режим ЧС.

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      Лилиана Набиуллина
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