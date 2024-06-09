Москвичей предупредили о «всплеске тепла» на следующей неделе

Синоптик Шувалов: Москву на следующей неделе ожидает всплеск тепла

Москву на следующей неделе ожидает всплеск тепла. Такой прогноз в разговоре с NEWS.ru озвучил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Дневная температура окажется на уровне 24-28 градусов, погода по большей части будет облачной, рассказал он. В начале недели, 10 и 11 июня, пройдут небольшие дожди. Местами ожидаются грозы и град.

В данный момент наблюдается восполнение уровня осадков, поскольку за весну их выпало мало, добавил Шувалов. На юге России ситуация более сложная: дождей там нет и сейчас, из-за чего уже объявили режим ЧС, заключил синоптик.

Ранее руководитель центра «Метео» предупредил москвичей о нежарком и дождливом начале лета. В июне погода будет уже не такой аномальной, как в мае, спрогнозировал он.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве купальный сезон откроется раньше, чем в Сочи. В конце мая температура воды на юге страны достигла 17-18 градусов, поэтому купаться в Черном море еще рано, рассказал он.