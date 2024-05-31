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11:09, 1 июня 2024Экономика

Москвичам пообещали нежаркое и дождливое начало лета

Синоптик Шувалов: в начале июня температура в Москве снизится до 22-24 градусов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Аномально жаркая погода в конце мая еще не говорит о том, что в России будет жаркое лето, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с «Лентой.ру» он пообещал, что в начале июня температура в Москве снизится до 22-24 градусов.

Несмотря на то, что 31 мая в Москве синоптики спрогнозировали 31 градус, в целом май в столице будет на 1 градус холоднее обычного, отметил специалист. Дело в том, что первая половина месяца была экстремально холодной, и даже пришедшее во второй половине месяца тепло не смогло исправить ситуацию, пояснил он.

По словам синоптика, на основании того, что последние дни мая были жаркими, нельзя сделать вывод и о том, что все лето продержится исключительно жаркая погода. По прогнозу Шувалова, погода в первой декаде июня уже будет не такой аномальной.

Сейчас ситуация меняется в атмосфере. Постепенно, уже к середине недели, температура снизится до комфортных 22-24 градусов, и речи не будет идти ни о каких плюс 30. Этому поспособствуют ливневые дожди. Наиболее сильные осадки ожидаются у нас в понедельник, может выпасть до 20 процентов месячной нормы. Так что потихоньку о жаре мы в начале июня забудем

Александр Шуваловсиноптик

Ранее о том, что воздух в столице в пятницу, 31 мая, прогреется до экстремальных 30-31 градуса предупреждала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В связи с жарой комплекс городского хозяйства Москвы настоятельно рекомендовал гражданам избегать длительного пребывания на улице, сократить физическую нагрузку и пить больше воды.

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      Екатерина Смирная
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