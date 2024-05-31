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11:47, 31 мая 2024Экономика

Воздух в Москве раскалится до аномальных значений

Синоптик Позднякова: 31 мая воздух в Москве прогреется до плюс 31 градуса

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В пятницу, 31 мая, в Москве ожидается по-настоящему летняя жара — температура днем достигнет 30 градусов и выше. О том, что воздух в городе раскалится до аномальных значений, жителей столицы предупредила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет KP.RU.

По словам эксперта, днем 31 мая воздух прогреется до 30-31 градуса. Синоптик отметила, что соответствующий показатель на семь-восемь градусов превышает климатическую норму для этого периода. Она добавила, что с пятницы также усилится влияние южного циклона, который перемещается со стороны Италии. Он принесет с собой типичные летние кратковременные дожди.

В связи с жарой комплекс городского хозяйства столицы настоятельно порекомендовал гражданам избегать длительного пребывания на улице, сократить физическую нагрузку и пить больше воды.

Ранее в этот же день стало известно, что на выходных в Москву придут похолодание и дожди. Специалист Александр Ильин также предсказал грозы во второй половине дня.

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      Полина Кислицына
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