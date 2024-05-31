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09:28, 31 мая 2024Экономика

Москвичей предупредили о похолодании и дождях

Синоптик Шувалов: в выходные в Москве похолодает, ожидаются дожди

Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»

В предстоящие выходные в Москву придут похолодание и дожди. О такой погоде жителей столицы предупредил руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов в разговоре с News.ru.

Синоптик отметил, что после наблюдающейся в городе жары температура воздуха опустится до 25 градусов тепла днем и до 15 градусов ночью. Кроме того, ожидаются небольшие осадки.

«В выходные дни в Москве немного похолодает, температура воздуха составит +25 градусов днем, по области 23–25 градусов тепла. Ночи тоже будут теплые и без осадков, столбики термометров покажут 15–17 градусов тепла. А вот днем 1 и 2 июня возможны кратковременные дожди, преимущественно в эти дни будет облачно», — поделился информацией Шувалов.

Днем ранее синоптик Александр Ильин спрогнозировал грозы в Москве во второй половине дня на выходных.

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      Полина Кислицына
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