Москвичам пообещали грозовые дожди

Синоптик Шувалов: на выходных Москву ожидают грозовые дожди

В грядущие выходные Москву ожидают грозовые дожди. Осадки в конце жаркой недели жителям столицы пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает «360».

По словам синоптика, вторник, 28 мая, станет самым теплым днем с начала весны — температура воздуха прогреется до плюс 26-27 градусов. К середине недели станет еще теплее. «Столбики термометров поползут вверх и достигнут плюс 29 градусов. Выдохнут москвичи и гости города только к выходным», — рассказал Шувалов.

В субботу и воскресенье в Москве и Подмосковье температура упадет до 23-25 градусов тепла. Гроза ожидается второй половине дня. При этом дожди будут кратковременными.

Ранее жителей Центральной России предупредили об аномальной жаре.