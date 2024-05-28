Аномальную жару пообещали части россиян

Вильфанд: аномальная жара ожидается в Центральной России и на севере страны

Аномальная жара с июльскими температурами до плюс 30 градусов придет в Центральную Россию, на север европейской части страны и в Якутию. Такую погоду части россиян пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

Так, в ночь на 29 мая в Москве ожидается не менее 17 градусов тепла, а в ночь на 30-е — плюс 18-20 градусов. Похожая ситуация ожидается во всей Центральной России, подчеркнул метеоролог. «Если в квартире нет кондиционера, то организм не успевает отдохнуть ночью при такой температуре», — предупредил Вильфанд.

Аномально жаркой погода будет и в северных регионах страны. В Архангельской области с 29 мая по 2 июня температура воздуха на 6-8 градусов превысит климатическую норму и достигнет 23-28 градусов Цельсия. В Мурманской области ожидается 20-26 градусов, в Карелии — 26-27 градусов, а в Якутии — 26-29 градусов выше нуля.

В Приволжском федеральном округе, наоборот, прогнозируются сильные отрицательные аномалии. Там температура воздуха будет на 6-7 градусов ниже нормы, и ожидаются заморозки до минус двух градусов Цельсия. «На юге Урала с 29 по 31 мая — на 8-11 ниже нормы и заморозки от 0 до минус 3 градусов. В ХМАО (Ханты-Мансийском автономном округе — прим. «Ленты.ру») морозы до 11 градусов, и на самом юге Сибири с 29 мая по 2 июня минимальные температуры будут до минус 3-4 градусов», — добавил Вильфанд.

Ранее москвичам пообещали аномальную погоду к концу недели — температура воздуха будет превышать климатическую норму на 4-5 градусов.