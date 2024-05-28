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12:45, 28 мая 2024Экономика

Москвичей предупредили об аномальной погоде

Синоптик Позднякова: аномальная жара ожидается в Москве к концу недели

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

К концу последней недели мая в Москве ожидается аномальная жара — температура воздуха будет превышать климатическую норму на 4-5 градусов. О такой погоде предупредила жителей столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT.

В ночь на 29 мая, по словам синоптика, воздух прогреется до плюс 15 градусов Цельсия и выше. Днем ожидается 27-29 градусов выше нуля, аналогичная погода будет и 30 мая. В пятницу в Москве будет также жарко, но возможен кратковременный дождь в некоторых районах.

«К выходным усилится ветер, местами пройдет кратковременный дождь, но температура воздуха по-прежнему будет высокой: ночью плюс 15-17 градусов Цельсия, днем — плюс 26-28 градусов Цельсия», — спрогнозировала Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам открытие купального сезона раньше, чем на Черноморском побережье. Температура в водоемах столицы прогреется до 20 градусов уже к выходным, предрек синоптик.

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      Нина Ташевская
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