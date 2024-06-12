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11:59, 12 июня 2024Экономика

Москвичей предупредили о потопах в День России

«Фобос»: в День России в Москве ожидаются ливни, грозы и до плюс 26 градусов
СюжетЛивень в Москве

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В День России, 12 июня, в Москве ожидается до плюс 26 градусов с тропическими ливнями и грозами. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Аэросиноптическая ситуация обусловится волновым атмосферным фронтом, застрявшим в параллельных потоках, что сулит долговременность ненастья», — отметил синоптик. Он предупредил москвичей, что во второй половине дня на столицу обрушится до 30 миллиметров осадков, а после 21:00 — еще 12 миллиметров.

«Это 54 процента от всей месячной нормы осадков», — добавил Тишковец. Он также сказал, что из-за ливней в вечерний час пик в городе возможны потопы.

По словам специалиста, днем воздух в Москве прогреется до 23-26 градусов, а в области — до плюс 22-27. На юге Подмосковья местами ожидается до 30 градусов тепла. «Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба», — рассказал синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что обильные осадки в столице закончатся только к выходным. Пик дождей придется на 13 июня.

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      Мария Борисова
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