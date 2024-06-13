На севере Москвы утонул автобус

В Москве на Клязьминской улице из-за ливня утонул автобус

На севере Москвы из-за ливня, затопившего улицу, утонул пассажирский автобус. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил Telegram-канал «Новости Москвы».

Инцидент произошел в Дмитровском районе на Клязьминской улице. На записи, сделанной очевидцем произошедшего, можно наблюдать, как автобус, а также несколько легковых автомобилей наполовину или более погрузились в воду. Одна из машин, черного цвета, погрузилась в воду настолько сильно, что у нее видны лишь крыша и верхушка задней части кузова. В момент съемки несколько пассажиров покидали автобус, находясь по пояс в воде.

Позднее в Дептрансе сообщили, что движение по Клязьминской улице по причине подтопления проезжей части было перекрыто.

Днем ранее в центре Москвы сняли на видео мощный ливень с молниями и громом. По прогнозам синоптиков, погода в столице начнет улучшаться в пятницу, 14 июня.