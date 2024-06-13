Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:34, 13 июня 2024Экономика

На севере Москвы утонул автобус

В Москве на Клязьминской улице из-за ливня утонул автобус
СюжетЛивень в Москве

На севере Москвы из-за ливня, затопившего улицу, утонул пассажирский автобус. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил Telegram-канал «Новости Москвы».

Инцидент произошел в Дмитровском районе на Клязьминской улице. На записи, сделанной очевидцем произошедшего, можно наблюдать, как автобус, а также несколько легковых автомобилей наполовину или более погрузились в воду. Одна из машин, черного цвета, погрузилась в воду настолько сильно, что у нее видны лишь крыша и верхушка задней части кузова. В момент съемки несколько пассажиров покидали автобус, находясь по пояс в воде.

Позднее в Дептрансе сообщили, что движение по Клязьминской улице по причине подтопления проезжей части было перекрыто.

Днем ранее в центре Москвы сняли на видео мощный ливень с молниями и громом. По прогнозам синоптиков, погода в столице начнет улучшаться в пятницу, 14 июня.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Они в коме, не говорящие». Корреспондент и оператор НТВ получили тяжелые ранения при обстреле Горловки

      В Германии назвали швейцарский саммит по Украине провалом НАТО

      Обнаружена новая высокоскоростная звезда

      Москвичи поплыли по улицам после ливня

      Российские военные поразили место дислокации ВСУ в Херсонской области

      Кремль оценил последствия обязательных поставок оружия НАТО Украине

      Легионер клуба РПЛ сравнил уровень преступности в России и Анголе

      Москву и другие города России обяжут устанавливать зарядки для электрокаров

      Стали известны заработки уехавшего из России после начала СВО Скриптонита

      Туристам назвали две заменяющие доллар и евро валюты при поездках за границу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше