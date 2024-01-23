В России резко вырос спрос на одну категорию работников

«Ведомости»: число доступных для подростков вакансий в РФ выросло почти втрое

По итогам 2023 года в России число доступных для подростков вакансий выросло почти в три раза и превысило 42 тысячи штук. Речь идет о предложениях о работе для граждан в возрасте от 14 лет, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя HeadHunter (HH).

Для сравнения, в 2022 году на российском рынке труда подобных вакансий насчитывалось в общей сложности 14,5 тысячи объявлений. Согласно статистическим данным аналитиков HH, чаще всего в компаниях готовы взять подростков на работу в качестве курьеров, промоутеров, продавцов и кассиров. Наибольшее число приглашений приходится на сферу продаж и вспомогательные бизнес-функции, включая административные и обслуживающие, уточнили эксперты.

Аналитики связывают резкий прирост интереса работодателей к сотрудникам подросткового возраста с рядом факторов. В качестве одной из главной причиной они назвали общую нехватку кадров на российском рынке труда. Кроме того, с 1 июня 2023 года в силу вступил закон, позволяющий принимать на работу подростков с 14 лет с письменного согласия родителя и без специального разрешения органов опеки, резюмировали аналитики.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что обострение кадрового голода в России привело к усилению конкуренции компаний за сотрудников по уровню предлагаемых зарплат. На этом фоне опрошенные эксперты спрогнозировали прирост зарплат действующих работников на 1,6 процента из-за изменения подхода к индексации. По мнению аналитиков, подобная динамика будет обусловлена намерением руководителей компаний удержать в штате сотрудников, что те не уходили к конкурентам.