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10:26, 22 января 2024Экономика

В России усилилась конкуренция компаний по уровню предлагаемых зарплат

«Ъ»: в России усилилась конкуренция компаний за работников из-за дефицита кадров

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В 2023 году в России на фоне дефицита кадров усилилась конкуренция компаний за сотрудников по уровню предлагаемых зарплат. Об этом со ссылкой на мнения экономистов и представителей бизнеса пишет «Коммерсантъ».

Главной сложностью прошедшего года работодатели назвали поиск новых и удержание действующих работников, и главным инструментом для выполнения этих задач для бизнеса стало именно увеличение зарплат. Эксперты ожидают, что в 2024 году их прирост составит более 1,6 процента из-за изменения подхода к индексации.

Член совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин объяснил, что раньше многие крупные компании договаривались друг с другом в вопросах повышения оплаты труда для массового персонала и делали это на одну и ту же сумму. Однако сейчас ситуация изменилась, отметили источники издания. Компании идут не только на более существенное повышение зарплаты, но и прибегают к переманиванию специалистов, что раньше считалось неприемлемым.

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«Наши сотрудники получают предложения от конкурирующих компаний — от тех из них, кто имеет больше ресурсов и готов увеличивать фонд оплаты труда опережающими темпами», — рассказал замгендиректора «РТ-Инвест Транспортные Системы» Юрий Горковенко. По его словам, сейчас активно занимаются наймом персонала предприятия военно-промышленного комплекса, а также сырьевые компании.

Партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов добавил, что если раньше сотрудники могли остаться на прежнем месте работы из-за коллектива или хорошего социального пакета, то сейчас именно уровень зарплаты стал единственным критерием при выборе работодателя. Он объяснил это благоприятной для соискателей ситуацией на рынке труда, а также расширением информационных возможностей, когда работники получают больше знаний о вакансиях в других сферах и могут переходить из отрасли в отрасль.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» поднимет зарплаты сотрудникам предприятия и дочерних компаний в Тольятти и Ижевске на девять процентов с 1 февраля 2024 года. Председатель первичной профсоюзной организации АО «АвтоВАЗ» АСМ РФ Сергей Зайцев объяснил, что индексация позволит компании эффективнее комплектовать штат завода в условиях роста плана по выпуску автомобилей до 500 тысяч единиц в год.

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