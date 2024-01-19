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14:20, 19 января 2024Экономика

«АвтоВАЗ» поднимет зарплаты для комплектации штата

«АвтоВАЗ» проиндексирует оклады работникам на 9 процентов с 1 февраля

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«АвтоВАЗ» поднимет зарплаты сотрудникам предприятия и дочерних компаний в Тольятти и Ижевске на 9 процентов. О том, что оклады проиндексируют для комплектации штата, сообщила пресс-служба завода на официальном сайте.

Председатель первичной профсоюзной организации АО «АвтоВАЗ» АСМ РФ Сергей Зайцев в ходе совещания с президентом компании Максимом Соколовым предложил изменить дату индексации тарифных ставок и окладов работников с 1 июля на 1 февраля текущего года. Он объяснил, что это решение позволит эффективней комплектовать штат завода в условиях роста плана по выпуску автомобилей до 500 тысяч единиц в год.

Соколов поддержал предложение об опережающей индексации зарплат, отметив, что главная ценность «АвтоВАЗа» — его многотысячная команда. «Мы продолжим выполнять свои социальные обязательства перед коллективом и поддерживать покупательную способность заработных плат на максимально возможном для компании уровне», — сказал глава компании.

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Отмечается, что в прошлом году средняя начисленная зарплата по всему персоналу «АвтоВАЗа» выросла на 40,5 процента, до 71 715 рублей. При этом по основным рабочим рост составил 57,1 процента (до 74 435 рублей в месяц).

Ранее Соколов допустил, что производственный план «АвтоВАЗа» на 2024 год, составляющий 500 тысяч автомобилей Lada, может быть пересмотрен в сторону снижения. Он сообщил, что причиной падения выпуска может стать стагнация авторынка, связанная с периодом высоких ставок в экономике. На этом фоне результаты ниже ожидаемых наблюдаются третий месяц подряд, поэтому первое полугодие будет непростым, добавил глава компании.

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