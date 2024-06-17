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21:48, 17 июня 2024Мир

Столтенберг назвал украинских военных натовскими

Столтенберг несколько раз ошибся, назвав украинские ВВС и пилотов натовскими
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Dominika Zarzycka / Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на конференции в США несколько раз ошибся, говоря об украинских военных. Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал украинские военно-воздушные силы и украинских пилотов натовскими. Отвечая на вопрос о возможном членстве Украины в альянсе, он отметил, что НАТО добивается, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) имели большую совместимость с ее войсками.

«Поставки F-16 позволят сделать будущие военно-воздушные силы НАТО, прошу прощения, Украины совместимыми с НАТО», — указал Столтенберг.

Затем он перечислил, снова поправляясь: «Самолеты НАТО, пилоты НАТО, подготовленные НАТО пилоты, процедуры НАТО для ВВС».

Ранее Столтенберг заявил, что среди членов НАТО нет консенсуса по вступлению Украины в альянс.

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      Марина Совина
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