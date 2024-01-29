Большинство вакансий в России оказались неподходящими для молодежи

HH.ru: молодежи в России подходят лишь 9 % вакансий на рынке труда

Несмотря на кадровый голод, для молодежи подходят лишь девять процентов вакансий на российском рынке труда. О том, что большинство предложений работы оказались неподходящими, со ссылкой на исследование hh.ru сообщает газета «Ведомости».

Чаще всего работодатели предлагают молодым соискателям вакансии, которые не требуют опыта работы, допускают частичную занятость и дают возможность совмещать учебу с работой. Выше всего спрос на молодежь в таких отраслях, как продажи и обслуживание клиентов (47 процентов), транспорт и перевозки, а также розничная торговля (по 27 процентов), административный персонал (22 процента), туризм, гостиницы и рестораны (13 процентов).

В качестве постоянной работы молодым специалистам предлагают работу менеджера по продажам, секретаря, повара и учителя. В качестве подработки им доступны места курьера, оператора call-центра, упаковщика, официанта или бармена. При этом молодым специалистам предлагают зарплату на 11 тысяч рублей меньше, чем в среднем по рынку (51 тысяча против 62 тысяч у опытных соискателей).

По словам руководителя проекта BrandUp & YounGo, партнера Kontakt InterSearch Анастасии Стасевой, молодежь часто ищет работу с творческим подходом и участием в бизнес-процессах, однако работодатели не готовы допускать к ним неопытных сотрудников. Поэтому компании ищут людей легкообучаемых и с высокой работоспособностью, чтобы они могли быстрее включиться в рабочий процесс.

Кандидаты в возрасте 18-24 лет больше придают значения смыслу работы: им важно видеть ценность своего вклада в общий процесс, они не хотят быть «маленьким винтиком в большом механизме корпорации», объяснила руководитель отдела подбора и адаптации компании Ancor Анна Свергуненко. Почти половина (42 процента) молодых специалистов хотели бы развиваться экспертно и стать профессионалами своего дела, однако руководящая должность для них не является профессиональным приоритетом, добавили в Kontakt Intersearch Russia.