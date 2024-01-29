Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:46, 29 января 2024Экономика

Большинство вакансий в России оказались неподходящими для молодежи

HH.ru: молодежи в России подходят лишь 9 % вакансий на рынке труда

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Несмотря на кадровый голод, для молодежи подходят лишь девять процентов вакансий на российском рынке труда. О том, что большинство предложений работы оказались неподходящими, со ссылкой на исследование hh.ru сообщает газета «Ведомости».

Чаще всего работодатели предлагают молодым соискателям вакансии, которые не требуют опыта работы, допускают частичную занятость и дают возможность совмещать учебу с работой. Выше всего спрос на молодежь в таких отраслях, как продажи и обслуживание клиентов (47 процентов), транспорт и перевозки, а также розничная торговля (по 27 процентов), административный персонал (22 процента), туризм, гостиницы и рестораны (13 процентов).

В качестве постоянной работы молодым специалистам предлагают работу менеджера по продажам, секретаря, повара и учителя. В качестве подработки им доступны места курьера, оператора call-центра, упаковщика, официанта или бармена. При этом молодым специалистам предлагают зарплату на 11 тысяч рублей меньше, чем в среднем по рынку (51 тысяча против 62 тысяч у опытных соискателей).

Материалы по теме:
«Меня это успокаивает» Почему россияне тратят состояния на таро, колдунов и винят планеты в подорожании ипотеки?
«Меня это успокаивает»Почему россияне тратят состояния на таро, колдунов и винят планеты в подорожании ипотеки?
23 декабря 2023
По всему миру начался кадровый голод. Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
По всему миру начался кадровый голод.Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
3 декабря 2023

По словам руководителя проекта BrandUp & YounGo, партнера Kontakt InterSearch Анастасии Стасевой, молодежь часто ищет работу с творческим подходом и участием в бизнес-процессах, однако работодатели не готовы допускать к ним неопытных сотрудников. Поэтому компании ищут людей легкообучаемых и с высокой работоспособностью, чтобы они могли быстрее включиться в рабочий процесс.

Кандидаты в возрасте 18-24 лет больше придают значения смыслу работы: им важно видеть ценность своего вклада в общий процесс, они не хотят быть «маленьким винтиком в большом механизме корпорации», объяснила руководитель отдела подбора и адаптации компании Ancor Анна Свергуненко. Почти половина (42 процента) молодых специалистов хотели бы развиваться экспертно и стать профессионалами своего дела, однако руководящая должность для них не является профессиональным приоритетом, добавили в Kontakt Intersearch Russia.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В католическом храме Стамбула устроили стрельбу. Задержаны гражданин России и еще десятки человек

      Россиянка застряла в заполняющемся водой лифте

      Москве предрекли падение в «барическую ложбину»

      ФСБ сообщила о приговоре контрабандисту за попытку вывоза 25 слитков золота

      Гашек ответил на вопрос о возврате заработанных в России денег

      Израиль обвинил сотрудников ООН в пособничестве ХАМАС

      Появились подробности атаки беспилотника на нефтезавод в Ярославле

      В России учительница поставила школьника на колени перед классом

      Россиянку изнасиловали после посиделок в баре

      Отключения мобильного интернета по ночам в российских регионах объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше