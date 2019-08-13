Российские медики приехали на вызов и спасались бегством от агрессивной толпы

Ирина Курганская / ВКонтакте

В Кургане бригада скорой медицинской помощи уехала с вызова и запросила туда наряд полиции из-за агрессивно настроенных местных жителей. Видеозапись инцидента на улице Глинки, 16, опубликована в сообществе «Инцидент Курган» во «ВКонтакте».

На первом ролике видно, как в машине скорой помощи сидят медики, а за кадром слышны голоса нескольких человек. С нецензурной бранью они требовали от врачей выйти и оказать помощь пострадавшему, а также угрожали им прокуратурой. По словам тех, кто вызвал врачей, мужчина находился в очень тяжелом состоянии и ему требовалась незамедлительная помощь.

«Человеку плохо. Вышла с машины, помогла ***** [блин]. Это все пойдет в прокуратуру, что вы отказываетесь помогать человеку. Помогайте!» — кричали медикам местные жители. На фоне также слышен удар об металл — предположительно, кто-то ударил по автомобилю медиков. Сами врачи не вступили в перепалку, а говорили между собой и что-то сообщали по рации.

На второй записи очевидцы сняли, как машина скорой помощи задним ходом уезжает из двора. На фоне слышны обвинения в том, что информация об угрозах в адрес врачей ложная. «Она по рации кричит, что ей угрожают, Росгвардию вызывает! Да тебе просто матами сказали, выйди ты да пошевелись. Угрожают ей! Да ты дура или больная», — говорит одна из местных жительниц.

В Курганской больнице скорой помощи сообщили, что проведут расследование происшествия, сообщил «Российской газете» заместитель главного врача Василий Якимлюк. По его словам, врачи действовали в соответствии с инструкцией, а люди, которые окружали больного, матерились и угрожали. В такой обстановке оказывать помощь сложно, утверждает медик.

«Бригада вызвала полицию. Больного доставили в приемное отделение нашей больницы. У него оказалась небольшая ранка на голове. Его осмотрели хирурги и отпустили», — добавил Якимлюк. В УМВД России по Курганской области подтвердили, что на место происшествия вызвали участкового, который сопроводил пациента до больницы.

Ранее жительнице Екатеринбурга, которая обратилась в городскую поликлинику №2 с острой болью, предложили взять талон на дополнительный прием, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь. ЦКБ, к которой относится поликлиника, оштрафуют на 75 тысяч рублей.

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