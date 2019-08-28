Россиянин умер после предложения врачей подождать до операции год

В Тюмени врачи отказались принимать пациента с тяжелым заболеванием и отказали ему в срочной операции, впоследствии мужчина умер. Об этом в сообществе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте» рассказала супруга умершего Любовь Прорвина.

По словам женщины, в областной клинической больнице №2 ее 44-летнему супругу отказали в срочной операции, несмотря на последнюю стадию заболевания и сильные боли. Мужчине предложили встать в очередь на операцию, которая ожидалась через 10-12 месяцев.

«Состояние с каждым днем становилось все хуже, он мог ходить только после обезболивающих препаратов и то с большим трудом», — написала Прорвина.

27 июня состояние мужчины ухудшилось, а все жизненно важные показатели резко упали. По словам супруги, из-за болей он начал терять сознание и не переставал кричать, обезболивающие препараты перестали помогать. Врачи скорой помощи пытались облегчить состояние мужчины, но это не помогло. Медики трижды звонили в больницу №2, чтобы предупредить о тяжелом пациенте, но дежурный хирург отказался его принимать и оказывать помощь. Как пишет Прорвина, сердце мужчины не выдержало таких болей и остановилось. Женщина обратилась в Следственный комитет и департамент здравоохранения.

Департамент здравоохранения Тюменской области начал проверку в больнице, где врачи отказались принимать пациента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. «К сожалению, существуют стадии заболеваний, в лечении которых современная медицина бессильна», — добавила собеседница агентства.

25 августа в Тюмени врачи отказались принимать пациентку с отеком легких и ставить ей капельницу, поскольку на это потребуется два часа, а им «осталось дежурить пять минут». Инцидент произошел в ФБГУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России», известном как «больница Водников». В итоге девушку пришлось перевозить в другое медицинское учреждение. Следственный комитет начал проверку и изъял документацию.

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