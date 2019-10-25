Россиянке удалили проросшую из черепа в шею опухоль

Нейрохирурги кемеровской больницы удалили 72-летней россиянке опухоль, которая проросла из черепа в шею и заняла большое затылочное пространство. Об этом рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы Егор Колотов в Instagram-аккаунте учреждения.

По словам Колотова, опасность операции заключалась в том, что опухоль находилась впереди продолговатого мозга, отвечающего за регулирование базовых функций выживания и за контроль движений человека. В связи с этим удалять опухоль нужно было очень аккуратно, пояснил медик.

Отмечается, что пациентка идет на поправку и «строит планы на будущее».

Ранее пенсионеру из Москвы удалили опухоль кожи головы диаметром 11 сантиметров, которую он два года лечил гомеопатическими средствами. Пациент поступил в медучреждение с «объемным, выступающим за пределы головы, образованием». Отмечается, что из-за новообразования произошла «деструкция теменной кости диаметром до шести сантиметров».

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