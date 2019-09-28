Россиянин лечил рак у гомеопата и был госпитализирован с огромной опухолью

Московскому пенсионеру удалили опухоль кожи головы диаметром 11 сантиметров, от которой он два года пытался избавиться с помощью гомеопатических средств. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» в субботу, 28 сентября.

Операцию провели врачи городской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева. Она прошла без неврологических изменений со стороны мозга.

Как рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, 71-летний пациент поступил в медучреждение с «объемным, выступающим за пределы головы, образованием».

«После проведения компьютерной томографии врачи диагностировали внутричерепной рост образования в полость черепа со сдавливанием структур мозга и деструкции теменной кости диаметром до шести см», — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что больному впервые был поставлен онкологический диагноз в 2010 году, несколько раз он подвергался оперативному вмешательству. После очередного курса химиотерапии он решил обратиться к гомеопату, у которого наблюдался в течение двух лет. Лечение не дало результатов, и пенсионер обратился в клинику.

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