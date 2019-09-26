Россиянин ушел в тайгу лечить рак молитвами и вернулся с гигантской опухолью

В Кемеровской области мужчине, который ушел в лес лечиться от рака, удалили опухоль на губе размером приблизительно с половину его лица. Об этом сообщила Онкологическая служба Кузбасса в своем Instagram.

В медучреждении рассказали, что два года назад у мужчины был диагностирован рак с небольшой опухолью на губе. Тогда она достигала всего одного сантиметра, и болезнь могли вылечить полностью. Однако пациент отказался от операции и отправился в тайгу молиться.

К данному моменту опухоль достигла четвертой стадии и соединилась с костями черепа. Мужчине удалили нарост. Врач-онколог клиники Вячеслав Иванов рассказал изданию A42.ru, что сейчас пациент питается через зонд. Его дальнейшее выздоровление зависит от того, насколько благоприятной будет реализация лучевого эффекта.

Ранее в Москве хирурги удалили мужчине 20-ти килограммовую забрюшинную опухоль. Обследование показало, что у него одна из разновидностей редкой липосаркомы, при которой злокачественная опухоль ведет себя агрессивно и быстро растет. Новообразования занимали почти весь живот и сдавливали внутренние органы. В ходе трехчасовой операции врачам пришлось извлекать их по частям, органы удалось сохранить.

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