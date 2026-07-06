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17:14, 6 июля 2026Экономика

Россиян предупредили о рисках купания в открытом бассейне

Врач Галеев: В открытом бассейне можно заразиться грибком и стафилококком
Виктория Клабукова

Фото: Anna Komissarenko / Shutterstock / Fotodom

Купаясь в открытом бассейне, можно подхватить немало болезней. От чего не спасет хлорированная вода, агентству РИАМО рассказал врач Дмитрий Галеев.

Кроме того, что в общественном бассейне вода контактирует с большим числом людей, под открытым небом хлорированная вода открыта для насекомых, птиц, пыли и дождя. Так, в хлорке могут выживать синегнойная палочка, стафилококк и другие бактерии. Учитывая это, в общественный бассейн ни в коем случае нельзя заходить с открытыми ранами, царапинами, послеоперационными швами или кожными заболеваниями.

Бактерии могут проникнуть и при заглатывании воды — в общественном бассейне можно легко подхватить кишечные инфекции. Вдобавок мокрые поверхности — благоприятная среда для распространения грибка: из бассейна можно унести бактериальные конъюнктивиты, папилломавирусы и контагиозного моллюска. Если после посещения бассейна вы почувствовали зуд, раздражение кожи или расстройство желудка, не стоит заниматься самолечением и откладывать визит к врачу.

Жара — лучшее время для грибковых инфекций стоп. В условиях повышенной потливости и ношения открытой обуви возбудители грибка легко передаются не только в бассейнах, но также в саунах и спортзалах.

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